內地股市午後續弱，三大指數低收。滬指一度跌穿3300點水平，低見3263點，之後收復3300點大關，收報3319點，連跌兩個交易日，成交額4807億元(人民幣．下同)。

深證成指同樣兩連跌，日中最低見13026點，收報13308點，跌157點或1.17%，成交額6029億元，兩市合共成交額10836億元。

創板指五連跌，收報2635點，跌53點或1.98%。

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講者：

香港奧國經濟學院院長王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

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