【有片：選股王】粵海投資跌至3月時低位見支持 短線有望築底
文章日期：2020年8月12日 13:01
恒指低開後最多跌205點、低見24685點反彈，半日收報24842點，跌47點或0.19%；國指跌0.63%。不過，大市沽壓沉重，恒生綜合中型股指數、小型股指數跌2.62%、2.78%。大市半日成交761億元。
科技股跌勢持續，恒生科技指數跌3.43%，半日收報6884點，正下試7月大跌後6725點低位。騰訊（0700）公布業績前股價靠穩，股價升近1%。不過，美團（3690）跌近4%，微盟（2013）、比亞迪電子（0285）、中芯（0981）等跌約6%。醫藥股亦捱沽，藥明生物（2269）跌近6%，威高股份（1066）跌8%。大市受壓，港交所（0388）跌近3%。另外金屬礦石、工業、新能源、汽車等沽壓明顯。
部分科網股出現向下突破，閱文（0772）跌穿7月大跌低位後進一步下跌，阿里健康（0241）、眾安（6060）亦曾跌穿7月低位支持。強勢藍籌中生製藥跌穿50天線後繼續尋底，熱炒的醫療、物管股都受壓，港股沽壓相當大，撈底要審慎。
雖然今早航空、航運或旅遊股做好，另本地銀行、地產表現較佳，好似匯控（0005）升近4%，支撐恒指表現。但這些主題大多炒市道復蘇，加上股價仍處於低位，所以出現反彈，升勢持續性存疑。粵海投資（0270）跌至3月低位約12元附近初見支持，短線有機會築底，可以13元以下吸納。低收12元止蝕。
劉思明