物管股時代鄰里（9928）中期淨利潤8420萬元(人民幣．下同)，按年升101.4%，不包括上市費用的核心淨利潤按年升76.2%至8420萬元，每股基本和攤薄盈利為0.09元，按年升五成，不派中期息。雖然績佳，但股份今日繼續跌勢，早市曾低見11.04港元或跌12.5%，早市收報11.7港元，跌7.29%。

集團在上半年提速完成三單收併購，但尚未完全反映在上半年業績內。據管理層指，在6月28日才公布的上海科箭物業收購案，在管面積大約1,600萬平方米，半年的利潤相信可達千萬元以上，收購料在八月才完成，收購貢獻亦將在下半年反映。而在三月及五月分別完成的收購案只併表了一至兩個月業績，僅貢獻了約部分利潤約100多萬元，料下半年將有更完整的貢獻。

上半年集團依託母公司時代中國（1233）的規模擴張帶動，物業管理服務的在管面積增加近4成至4835.3萬平方米，收入增長升43.5%。非業主增值服務上半年收入也升了63.8%。集團表示，上半年有較大的增量，料全年能保證同樣的增速，且毛利率在上半年亦有提升。時代鄰里上半年綜合毛利率28.4%，按年升1.5個百分點，當中物業管理服務毛利率上升2.2個百分點至26.3%，非業主增值服務毛利率上升0.7個百分點至28.3%。

至於未來的潛在收購方面，集團指除了IPO獲得的資金，上半年成功配股亦令可投資資金增加，會繼續利用資源去捕捉大中型的併購項目，保證未來增長的規劃，相信未來兩年集團仍處高速發展階段。未來的戰略規劃中，希望能和緊跟行業頭部企業步伐，除了繼續做大珠三角、大灣區業務，亦將布區擴至華中、華東、西南如重慶、成都等高增值、具發展潛力的城市群，以提供長期穩定的發展。同時，上半年完成的三個收購，都會有助集團在細分領域市場發展，為全業態發展作更好補充及發展。

記者：方楚茵

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