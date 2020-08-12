恒指半日跌幅收窄，不過，恒生科技指數則繼續大跌，成份股近乎全跌。其他個股方面，壹傳媒（0282）續升，金礦股下跌、航空股向上。

恒指今早低開22點後，最多曾跌205點，低見24685點，半日跌47點或0.19%，報24842點，成交金額760億元；國指跌64點或0.63%，報10088點。

恒生科技指數收報6884點，跌3.43%，曾跌最多4.15%，是2020年8月7日後最大跌幅，當日跌幅為5.7%。今早低位見6833.88點，是2020年7月27日6677.16點後最低。連跌4日，累跌691.85點或9.1%。

藍籌表現方面，匯控（0005）升3.52%，收報35.3元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻73點；業績公布後，萬洲（0288）跌7.89%，收報6.65元，是跌幅最大的藍籌。港交所（0388）跌2.89%，收報363.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點。

恒生科技指數僅兩隻逆市上升，分別是7月全球遊戲收入佔首兩名的騰訊（0700）收報517.5元，升0.78%；以及同樣有發展手遊的金山軟件（3888）收報22元，升0.92%。跌幅最大的是中期少賺58%的華虹半導體（1347）收報28.8元，跌13.25%；另一上半年盈轉虧蝕近33億元人幣的閱文（0772）收報45.35元，跌10.38%，是第二大跌幅股份。

壹傳媒（0282）連日急升，今早曾升最多59%，半日收報1.3元，升18.18%。萬華媒體（0426）減持毛記葵涌（1716），賺983萬元。萬華媒體收報0.295元，升18%；毛記葵涌收報1.55元，無升跌。

金價穿1900美元，黃金股下跌，中國黃金國際（2099）收報7.19元，跌9.79%；靈寶黃金（3330）收報1.39元，跌4.79%；紫金礦業（2899）收報4.36元，跌11.2%；招金礦業（1818）收報8.43元，跌7.67%；價值黃金（3081）收報45.2元，跌5.4%；SPDR金ETF（2840）收報1373.5元，跌5.44%；山東黃金（1787）收報20.75元，跌6.74%。

疫苗為航空股沖喜，航空股，國航（0753）收報5.25元，升2.94%；南航（1055）收報3.91元，升3.99%；東航（0670）收報3.01元，升2.38%；業績公布前的國泰（0293）收報5.74元，升9.33%。

時代鄰里（9928）半年核心盈利升76%。時代鄰里收報11.7元，跌7.29%。

舜宇（2382）7月數據向好 手機、車載鏡頭銷售俱錄增長。舜宇收報138.5元，跌1.7%。

傳7月份澳門貴賓博彩按月大增兩倍至5億，另外，內地9月23日起恢復居民赴澳門簽注。濠賭股，新濠國際發展（0200）收報16.72元，升0.48%；美高梅中國（2282）收報10.32元，跌0.19%；澳博控股（0880）收報9.86元，跌2.95%；永利澳門（1128）收報14.78元，升2.21%；銀河娛樂（0027）收報60.55元，升1.25%；金沙中國（1928）收報33.2元，升0.76%。

內地7月新增人幣貸款、M2、社融低過預期。內銀股方面，工行（1398）跌1.51%，收報4.58元；建行（0939）跌1.21%，收報5.73元；交行（3328）跌0.23%，收報4.26元；中行（3988）跌0.38%，收報2.59元。內房股方面，潤地（1109）無升跌，收報33.5元；碧桂園（2007）升0.39%，收報10.18元；中海外（0688）跌1.51%，收報22.9元。

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