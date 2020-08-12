國泰公布中期業績，截至今年6月底止，股東應佔虧損98.65億元，去年同期錄盈利13.47億元，每股虧損250.8港仙，不派息。

以分部計，國泰航空和國泰港龍虧損73.6億元，去年同期賺6.75億元。香港快運（HK Express）虧損7.79億元。

上半年集團錄得收益276.69億元，按年跌48.3%；客運收益減少72.2%至103.96億元，以收入乘客千米計算的可載客量減少72.6%。客運量合共440萬人次，按年跌76%，運載率亦大幅下降，按年跌至67.3%，其中四月及五月份平均每日運載僅約500位乘客。

期內，貨運收益為111.77億元，按年增8.8%，以可用貨運千米計算的可載貨量減少31%，反映大幅削減客運航班導致可載貨量大減。上半年集團燃油成本下跌49%至73.18億元，其中燃油對沖虧損15.99億元，按年大增13倍。

國泰航空表示，受疫情影響，加上全球經濟衰退迫在眉睫， 而且地緣政治緊張局勢正在加劇，令貿易處於重大壓力之下，預計會對航空客運及貨運需求構成負面影響，這是集團迄今所見對航空業最大的挑戰。國泰預期客運業務在頗長時間內不會有 顯著的復蘇，會密切監察市場需求，視乎情況逐步重推客運航班。

國泰航空半日升9.33%，收報5.74元。

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