新世界（0017）公布，成功以41.11億元人民幣，投得上海黃浦區淮海中路地塊。集團指，今次是繼2013年內地首個K11購物藝術中心入駐上海後，公司再度入滬，同時也進一步完善K11在華東的戰略布局，引領高端美學消費模式。

集團指，是次投得的地塊為佔地面積約1.71萬平方米的商業辦公用地，總開發面積為 12.86萬平方米，位於淮海中路商圈核心位置，緊鄰地鐵1號線和14號線黃陂南路站，亦是在供地稀缺的上海，20多年來淮海路一線推出的第一塊土地。項目將會打造成為藝術性與現代感兼具的高端商業綜合體，與周邊多個商圈聯動共融。

新世界發展執行副主席兼行政總裁、新世界中國地產行政主席鄭志剛指，成功摘下黃浦區淮海中路地塊，我將繼續帶領團隊，以突破跨界的方式將藝術與文化融入城市，豐富人們的生活，並以顛覆性的創新來推動商業發展，實現集團理念『創造共享價值』，提升大眾生活體驗的同時，也為社會長遠發展提供動力。

新世界現報39元，跌0.89%。

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