恒指今早低開22點或0.09%，報24868點，成交金額19億元；國指今早低開40點或0.4%，報10113點。恒生科技指數收報7086點，跌0.6%。

匯控（0005）升1.76%，報34.7元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻36點；萬洲（0288）跌1.39%，報7.12元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌0.69%，報5.76元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

多間公司公布績，包括國泰（0293）開市報5.3元，升0.95%、聯通（0762）開市報4.54元，跌0.44%、新城悅（1755）開市報24.05元，跌0.82%、創科（0669）跌1.38%，報85.55元、騰訊（0700）開市報512元，跌0.29%、高鑫零售（6808）開市報10.5元，跌0.56%。

壹傳媒（0282）連日急升，證監會指一直監察；另外，壹傳媒亦發公告指，不知悉股價、成交波動原因，或任何內幕消息。壹傳媒開市報1.4元，升27.27%。

萬華媒體（0426）減持毛記葵涌（1716），賺983萬元。萬華媒體開市報0.345元，升38%；毛記葵涌開市報1.8元，升16.13%。

金價下跌，黃金股向下，中國黃金國際（2099）開市報7.26元，跌8.91%；紫金礦業（2899）開市報4.75元，跌3.26%；招金礦業（1818）開市報8.7元，跌4.71%；價值黃金（3081）開市報46.82元，跌2.01%；SPDR金ETF（2840）開市報1400元，跌3.61%；山東黃金（1787）開市報20.85元，跌6.29%。

時代鄰里（9928）半年核心盈利升76%。開市報12.7元，升0.63%。

凱升（0102）發盈警料上半年虧損不多於5000萬。開市報0.53元，無升跌。

華虹半導體（1347）中期少賺58%，不派中期息。開市報30.9元，跌6.93%。

萬洲國際（0288）上半年賺5.5億美元，但對下半年形勢不樂觀，暫不對外擴張。開市報7.12元，跌1.39%。

閱文（0772）上半年盈轉虧蝕近33億元人幣，不派息。開市報48.85元，跌3.46%。

保誠（2378）上半年純利減43%，擬分拆Jackson業務上市。開市報125元，跌2.6%。

舜宇（2382）7月數據向好 手機、車載鏡頭銷售俱錄增長。開市報142.2元，升0.92%。

傳7月份澳門貴賓博彩按月大增兩倍至5億，另外，內地9月23日起恢復居民赴澳門簽注。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報16.96元，升1.92%；美高梅中國（2282）開市報10.48元，升1.35%；澳博控股（0880）開市報10.06元，跌0.98%；永利澳門（1128）開市報14.74元，升1.94%；銀河娛樂（0027）開市報60元，升0.33%；金沙中國（1928）開市報33.5元，升1.67%。

綠景（0095）發盈警，料中期純利瀉95%。開市報2.59元，無升跌。

內地7月新增人幣貸款、M2、社融低過預期。內銀股方面，工行（1398）跌1.08%，報4.6元；交行（3328）跌0.94%，報4.23元；中行（3988）跌0.77%，報2.58元；建行（0939）跌0.69%，報5.76元。

其他報道

恒指低開22點 金股向下 壹傳媒升27% 萬華升38% 毛記升16%

稻香全線分店今日起恢復營業

美國傳考慮禁止TikTok上架、發布廣告 接受下載條款亦違法

港股ADR跌93點 騰訊、創科、國泰等公布業績

【專家教路】張兆聰：港確診個案減 九倉置業具重估空間

【專家教路】劉思明：消費娛樂股受捧 滔搏落後可吼

港股ADR跌93點 騰訊、創科、國泰等公布業績

吉利：法巴個人金融行使期權 增持汽車融資業務合資公司

愛奇藝考慮在港第二上市

道指升轉跌104點 金價見7年最大跌幅