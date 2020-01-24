港股ADR跌93點 騰訊、創科、國泰等公布業績
文章日期：2020年8月12日 08:38
美股向上，港股ADR則跌93點或0.38%，報24796點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.46%，折合報511.13元；匯控（0005）升2.23%，折合報34.86元；建行（0939）跌0.98%，折合報5.74元。
美股三大指數期貨向上，升0.15%至0.33%。日股現升0.23%，韓股現升0.14%，澳股現升0.11%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布績，包括國泰（0293）、聯通（0762）、新城悅（1755）、創科（0669）、騰訊（0700）、高鑫零售（6808）。
壹傳媒（0282）連日急升，證監會指一直監察；另外，壹傳媒亦發公告指，不知悉股價、成交波動原因，或任何內幕消息。
萬華媒體（0426）減持毛記葵涌（1716），賺983萬元。
時代鄰里（9928）半年核心盈利升76%。
凱升（0102）發盈警料上半年虧損不多於5000萬。
華虹半導體（1347）中期少賺58%，不派中期息。
萬洲國際（0288）上半年賺5.5億美元，但對下半年形勢不樂觀，暫不對外擴張。
閱文（0772）上半年盈轉虧蝕近33億元人幣，不派息。
保誠（2378）上半年純利減43%，擬分拆Jackson業務上市。
舜宇（2382）7月數據向好 手機、車載鏡頭銷售俱錄增長。
傳7月份澳門貴賓博彩按月大增兩倍至5億，另外，內地9月23日起恢復居民赴澳門簽注，留意濠賭股。
綠景（0095）發盈警，料中期純利瀉95%。
內地7月新增人幣貸款、M2、社融低過預期，留意內銀股。
其他報道