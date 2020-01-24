投資者擔心財政刺激措施的談判陷入僵局，借勢獲利，美股由升轉跌，道指高開170點後，最多升363點，低位則跌166點。內地7月智能電話出貨量跌35%，是連續第三個月下跌，蘋果公司股價回吐。

金價回吐曾跌最多6.2%，是2013年4月15日後最大跌幅，低見1901.71美元，是2020年7月27日1899.88美元後最低。收市報1911.89美元，跌5.69%。

道瓊斯工業平均指數收跌104點，跌幅0.38%，報27686點。標普500指數收跌26點，跌幅0.8%，報3333點。納斯達克綜合指數收跌185點，或1.7%，報10782點。

蘋果跌2.97%，報437.5美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低91點，而摩通升3.16%，報103.82元，貢獻道指21點。

科技股方面，蘋果收市報437.5元，跌2.97%，谷歌母公司Alphabet收市報1480.54元，跌1.08%，亞馬遜收市報3080.67元，跌2.14%，Facebook收市報256.13元，跌2.61%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.68%，報370點。德國DAX指數收漲2.05%，報12946點；法國CAC 40指數漲2.42%，報5027點；英國富時100指數收漲1.72%，報6154點。