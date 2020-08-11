保誠（2378）上半年在香港的新業務利潤按年下跌67%至3.53億美元，年度保費等值銷售額（APE）按年下跌64%至3.88億美元，由於內地訪客入境香港限制，對相關新銷售產生影響。集團執行總裁Mike Wells表示，在保單銷售角度，旅行限制對該行在港的確有很大影響。不過不少客戶購買保費年期20年的健康險保單，客戶續保沒有受到影響，續保率有95%，因此從收入角度合符預期。

中英關係因《港區國安法》和英國禁用華為變得緊張，被問及會否影響英國保誠在中港的業務，Mike Wells表示不宜評論政治情況，全球政治活動正在增加，該行是在現有環境下執行工作。他指，中國視保誠以英國為基地的險企，風險相對美企為低，而保誠現在為香港保監局所監管，在內地亦與大型國企中信合組合資壽險。他亦拒絕評論有投資者呼籲將保誠總部由倫敦移至香港，他指倫敦有人才支援非營運的工作。

保誠去年分拆歐洲業務M&G上市，亦將在明年起逐步分拆美國業務Jackson，Mike Wells表示因為監管因素不能透露估值，分拆有助保誠專注於發展高增長的亞洲及非洲業務。

記者：歐陽偉昉

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