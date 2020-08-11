政府公布「保就業」計劃第七批已領取工資補貼的僱主名單，涉及約1.69萬名僱主，發放工資補貼額約62.3億元，承諾受薪僱員人數約27.7萬人。

是次名單中，以美心食品獲取最多津貼，達3.21億元，承諾受薪僱員13456人。旗下多個餐飲品牌亦獲批津貼，包括星巴克的香港及澳門特許經營商為Coffee Concepts (HK) Limited獲批3415萬元，承諾受薪僱員2225人；漢堡速食店SHAKE SHACK (HONG KONG) LIMITED獲批503萬元，承諾受薪僱員235人。

另外，由政府與華特迪士尼公司合營的香港國際主題樂園獲批津貼1.53億元，承諾受薪僱員7420人；而香港麥當勞（MHK RESTAURANTS LIMITED）則獲1.37億元，承諾受薪人數為1.2萬人。

其餘行業方面，永旺(香港)百貨獲批津貼5994萬元，承諾受薪僱員3013人；元氣壽司(香港)，獲批津貼約4335萬元，承諾受薪僱員2204人。此外，香港航空獲補貼7712萬元，承諾受薪僱員人數2940人。

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