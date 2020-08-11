根據馬來西亞上市公司Inix Technology最新披露顯示，外號「崩牙駒」的尹國駒，出任該公司新任主席兼獨立非執行董事。另因為Tan Choon Hwa及Lee Han Keat因為購入該公司1303萬及1602萬股，因此分別被委任為該公司副主席及執行董事。

Inix Technology為一軟件開發商兼系統整合商，並從事資訊科技管理顧問及專業服務。根據該公司公布，尹國駒是於8月7日獲委任為該公司董事會，時年65歲，亦為國瀛貴賓會的擁有人，並謂他致力澳門的慈善活動，並且為世界洪門歷史文化協會的會長，及出任澳門-馬來西亞文化及經濟商會創辦會長，與馬來西亞建立經濟及貿易聯繫。Inix近日出稿指，否認當地報章報道，謂Inix會引入尹國駒的橡膠手套生意，用作抗疫。因此尹國駒最新行縱，得以曝光。

此前，尹國駒曾在柬埔寨醞釀搞虛擬貨幣「洪幣」，亦擬部署在帛琉打造洪門經濟特區，在當地搞博彩渡假村生意。他在澳門回歸前曾為當地著名的黑幫14K頭目，並在1998年5月捲入澳葡政府司法警察司司長白德安座駕被炸案而被捕兼被判入獄，並於2012年尾出獄，其後繼續在當地搞貴賓廳及慈善事業。

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