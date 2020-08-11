英國保誠（2378）公布中期業績，按固定匯率基準計算，今年上半年集團經調整經營溢利錄25.41億美元，按年減少2%；股東應佔來自持續經營業務的稅前利潤為6.63億美元，按年大減43%。每股盈利79美分，按年減少7%， 派第一次中期股息每股普通股5.37美分。

期內，亞洲經調整經營溢利增長14%，主要受惠壽險續保保費按年增長6%至97億美元。集團指，由於香港、中國內地以及整個亞洲地區因應疫情採取相關限制措施，令年度保費等值銷售額按年下跌34%。

集團稱，從中國內地入境香港持續受到限制，導致香港市場於上半年的年度保費等值銷售額大跌64%，而新業務利潤則下跌67%，進一步反映利率下降。美國市場方面，受市場對遞延保單獲得成本攤銷水平的相關影響，經調整經營溢利下跌19%。

集團又指，疫情對全球經濟及其各個市場造成不同程度的衝擊，目前尚無法確定下半年，疫情對集團可能會造成何種程度的影響。然而，集團於亞洲的長期結構性機遇依然清晰可見，建議分拆Jackson業務將讓集團能專注發展高增長的亞洲及非洲業務。

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