佐丹奴（0709）今年上半年由盈轉虧1.75億元，主席兼行政總裁劉國權指出，香港「大家都有困難係到」，自去年中開始經歷消費意欲下跌，很難預計未來何時復蘇，有太多未知因素，對下半年零售市道感到悲觀。他直言，現時香港經營環境十分困難，除非租金回落至大量旅客來港前的水平，才會在港加大投資，現時不排除繼續在港關閉店鋪。

截至今年6月底，佐丹奴在港澳共有66間分店，較去年底淨減少7間分店。劉國權指出，平均一年約有三分一店舖需要續租，租金減幅水平參差不齊，部分減幅達一半以上，亦有分店只減10至20%，因此有關店的打算。如果租金太昂貴，有機會關十間或以上的分店。他表示，看不清未來一兩年香港前景，或會縮減分店後，將資源投放到韓國、台灣、泰國等地區，其疫情放緩後生意回升表現不錯。

他強調，佐丹奴不會撤離香港市場，但短期經營環境困難，因此縮細業務規模，亦不敢預測何時才會復蘇。他又指，香港7月銷售「麻麻哋」並沒有好轉，只較最差時「好咗少少」，澳門業務相對較好，但兩地算是眾多地區中表現較差的市場。

劉國權表示，為吸引香港本地消費，已加入更多款式，近日門市亦有出售口罩、甚至是洗衣珠等，令產品更加多元。網上銷售方面，他指佐丹奴主要依靠第三方平台，全球已與11、12個平台合作，仍有10億元左右現金再作投資，會投放至後勤部門加快出貨速度。

截至6月底，集團共有6600名員工，較去年底減少1300人。劉國權解釋，主要是因為中國近年減少自營店、增加特許經營店，主要員工流失來自中國，而其他市場如香港等亦有關店，強調沒有裁員、減薪的措施，香港員工減少約數十人。

佐丹奴今日中午公布業績，收市報1.22元，升6.09%。

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