由中銀香港（2388）、京東數科及怡和集團合資組成的虛擬銀行Livi Bank宣布，將於明日（12日）起正式開業，成為本港第四家正式投入服務的銀行。Livi Bank表示，首批客戶需要先經該行網站獲取邀請碼，方可正式開戶，Livi Bank初步將會先推出存款、支付及轉賬服務。該行手機應用程式將會於明日起正式上架。

Livi Bank行政總裁孫大威表示，客戶最快可於10分鐘內開戶，成功開戶後可即時獲得100元的迎新獎賞，另外客戶可參加該行的推薦計劃，推薦首10位親友成為Livi Bank客戶，每成功推薦一位，推薦人便可獲100元額外獎賞，每位客戶最高可獲1000元獎賞。

此外，Livi Bank宣布與銀聯國際合作，將於其手機應用程式加入銀聯二維碼（QR code）付款功能，可支持全港數超過4萬間零售商戶，為客戶提供精選商戶優惠。該行指，客戶在開業推廣期間，只需使用銀聯二維碼付款購物，再搖動手機，便可獲得「Shake Shake（搖一搖）」獎賞優惠，客戶每日可贏取多至三次獎賞，並於下次購物時使用。至於獎賞金額方面，Livi Bank市場業務代表黃彥僅透露，該行會根據客戶的消費金額，而設定獎賞金額範圍，期望能予消費者驚喜。

存款方面，Livi Bank將先推出活期存款服務，客戶存入的首50萬元，可獲年利率0.5厘，不設最低存款結餘要求，亦不會向客戶收取任何維持帳戶的費用。同時，客戶可以「轉數快」作即時轉帳及收款，以及透過電子直接付款授權（eDDA）從現有銀行戶口轉帳至Livi Bank戶口。

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