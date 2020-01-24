恒指收市雖然20天線(24903點)得而復失，不過，仍高於10天線(24742點)及50天線(24884點)，市場焦點的壹傳媒（0282），全日成交金額高達42.65億元，一度是全港第二大成交股份，收市排第三，僅次於騰訊（0700）、美團（3690），兩者成交分別為131.6億元及53.3億元。

恒指今早高開284點已成全日低位，午後升幅曾擴大至654點，高見25031點，續挑戰下降軌，收市升幅稍為收窄，但仍升513點或2.11%，報24890點，成交金額1413億元，較上日增加4.5%；國指升162點或1.63%，報10153點。恒生科技指數收報7129點，跌0.65%。

金沙中國（1928）尾市發力，升9.83%，收報32.95元，是升幅最大的藍籌，全日高位為33元；恒安（1044）跌0.68%，收報66.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低0.97點。騰訊（0700）升2.29%，收報513.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻64點。

焦點股壹傳媒（0282）連升兩日，午後曾升最多668.63%，是創上市以來最大升幅，高見1.96元，是2008年10月2日2元後最高。以昨日低位0.075元計，至今最大累計升幅達2513.3%。收報1.1元，升331.37%。

其他傳媒股亦被炒上，不知悉股價上升原因的毛記葵涌（1716）創52周高，見2.38元，收報1.55元，升106.67%；萬華媒體（0426）收報0.25元，升32.98%；有線（1097）創52周高，見0.152元，收報0.094元，升27.03%；世界華文媒體（0685）收報0.32元，升14.29%；東方（0018）收報0.455元，升8.33%；經濟日報（0423）收報1.13元，升6.6%。不過，有兩隻逆市而行，電視廣播（0511）收報8.8元，跌0.23%；星島（1105）收報1.44元，無升跌。

內地9月23日將全面恢復赴澳簽注，濠賭股向上。新濠國際發展（0200）收報16.64元，升5.45%；美高梅中國（2282）收報10.34元，升4.87%；澳博控股（0880）創52周高，見10.58元，收報10.16元，升5.07%；永利澳門（1128）收報14.46元，升6.48%；銀河娛樂（0027）收報59.8元，升5.47%；金沙中國升9.83%。

今日本地新增35宗確診個案，餐飲股向上，叙福樓（1978）收報0.56元，升64.71%；翠華控股（1314）收報0.305元，升7.02%；大快活（0052）收報17.56元，升2.81%；大家樂（0341）收報16.76元，升2.57%。

收租股亦向上，九龍倉置業（1997）收報30.8元，升5.66%；太古地產（1972）收報19元，升2.81%。其他疫情相關股個別發展，經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.89元，升14.1%；香港電視（1137）收報7.32元，跌1.74%；日清食品（1475）收報7.9元，跌0.88%。

安樂工程（1977）公布，基於美國法律顧問意見，出售美國公司2%股權。收報0.96元，無升跌。

中教控股（0839）折讓7.7%配股，收報15.7元，跌6.5%。睿見教育（6068）折讓9.8%配股，收報4.3元，跌8.5%。

傳神州優車臧中堂已於今日離職，神州租車（0699）收報2.32元，跌2.5%。

佐丹奴（0709）半年蝕1.75億，收報1.22元，升6.08%。

中國鐵塔（0788）中期多賺17%，收報1.46元，跌3.3%。

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