外電彭博報道，華晨中國（1114）母公司華晨汽車集團可能出現債務危機，集團境內債券近期頻現低價賣出，且據知情人士透露，華晨集團的債權銀行已組成債權人委員會，這或是公司債務風險惡化的重要訊號。

華晨中國今日收報8.55元，升2.64%。報道引述知情人士指，債委會由光大銀行為主要牽頭行，而目前各債權銀行正向債委會上報債權階段。

根據銀保監規定，銀行業的債委會是由債務規模較大的三家以上債權銀行，所發起成立的協商性組織，主要對有困難企業展開債務重組等工作。

上月下旬，華晨集團旗下內地上市公司金杯汽車公告稱，控股股東持有的公司股份被凍結。彭博數據顯示，自公告發布以來，華晨集團2023年和2024年到期的債券開始在二級市場上持續下跌至歷史新低，顯示投資人對公司信用風險擔憂加劇。

華晨集團是寶馬在中國的合資伙伴，合資子公司華晨寶馬長期以來為華晨集團最主要的利潤來源。據雙方協議，2022年寶馬持華晨寶馬股權將從50%增至75%，令華晨集團持股下降至25%，將對華晨集團的盈利能力及償債能力產生較大影響。

記者：陳子凌

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