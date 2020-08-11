國家移民管理局公佈，將分區域分步驟恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注，繼8月12日起恢復珠海後，8月26日將恢復廣東省，9月23日將全國恢復。

公布指，自8月12日起，廣東省珠海市公安機關出入境管理部門恢復辦理珠海市居民（含居住證持有人，下同）赴澳門旅遊簽注；如無特殊情況，8月26日起廣東省公安機關出入境管理部門恢復辦理廣東省居民赴澳門旅遊簽注；在內地與澳門疫情形勢繼續總體向好的前提下，全國公安機關出入境管理部門於9月23日起恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注。

公布指，為配合做好疫情防控工作，暫不受理居住在疫情中、高風險地區人員以及申請前14天內有疫情中、高風險地區旅居史的人員赴澳門出入境證件及簽注申請。

公布指，為有序做好赴澳門旅遊簽注辦理工作，申請人需通過網上預約向公安機關出入境服務窗口提交申請，並密切關注澳門疫情形勢和有關公告，合理安排出行計劃。

消息公布後，賭股抽升，金沙中國（1928）現升9.5%，報38.85元。

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