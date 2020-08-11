恒指高開284點後向上，最多升607點、逼近兩萬五關口，半日收報24962點，升585點或2.40%。國指升2.27%。大市半日成交722億元。

科技股整體反彈力一般，焦點重返消費娛樂或傳統經濟股上。恒生科技指數升0.33%。騰訊（0700）業績前反彈逾3%。美團（3690）跌約1%，阿里巴巴（9988）升1%。濠賭股再漲，銀娛（0027）升半成，金沙中國（1928）升7%。餐飲、體育用品、汽車代理股做好，海底撈（6862）升逾一成，安踏（2020）升6%，中升（0881）升近一成。南航（1055）亦升半成。中資銀行、內險升，招商銀行（3968）升半成，中國人壽（2628）升3%。本地銀行、地產亦有明顯反彈。

澳門進一步恢復通關和自由行措施，將於明天起辦理珠海居民赴澳門旅行的個人遊及團隊遊簽注。消息除了濠賭股連續第二日大漲，同時也視為中國大陸進入防疫常態化階段，社區逐步恢復正常，令到消費股也做好。不過，強勢濠賭股如銀娛已差不多接近疫情前、年初高位約62元；安踏逼近上市新高，海底撈更創上市新高，現價已反映公司的業務進入全面復蘇，更反映疫情之後經過汰弱留強的企業，生意愈做愈大。

除了高追估值高昂消費股，相對落後的運動服飾零售商滔搏（6110），該股今早升穿9.8元進一步攀升，後市上試10.7元阻力。止蝕位放在9.8元。

劉思明

投資版副主編