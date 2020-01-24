佐丹奴（0709）中午公布中期業績，受新冠肺炎疫情影響，令銷售額急劇下降及計提資產減值撥備，佐丹奴上半年錄得1.75億元虧損，去年同期為賺1.61億元，其中來自香港業務的虧損已佔1.02億元，應用於零售店資產的非現金減值撥備7100萬元。但公司指，雖然中期前景不明朗，整體財務狀況及營運資金仍然穩健，決定派中期股息0.031元，按年少69%。

佐丹奴半日報1.17元，升1.74%。期內銷售額下降44.4%至14.13億元，毛利率跌4.7個百分點至54.6%。不過網上銷售額增長至1.39億元，佔總銷售額9.8%，較去年同期的比例5.2%有所提高。

佐丹奴指，上半年因部分市場突然實施的人流管制措施，促使公司為節日銷售所準備的商品造成積壓，令存貨對成本流轉日數從去年同期的92日大幅提高至138日。由於當中大部分商品為基本和必需物品，因此無須大幅度的清貨折扣，料商品存貨水平將會逐步降低。

截至今年6月底，佐丹奴有門市2187間。公司指，鑑於疫情及中美關係的不確定性，預期下半年營運環境充滿挑戰，但公司無意在將來裁員或要求員工減薪。佐丹奴又指，會大膽關閉表現欠佳的門市，同時將更多資源調配到網上和加盟商業務。不過，截至6月底佐丹奴約有6600名僱員，比去年底減少了1300人。

記者：陳子凌

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