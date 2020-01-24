恒指升穿10天線(24749點)、20天線(24906點)、50天線(24886點)，賭股、傳媒股急升，北水續流入。

恒指今早高開284點已成半日低位，曾升最多607點，半日升585點或2.4%，報24962點，成交金額722億元；國指升226點或2.27%，報10217點。恒生科技指數收報7199點，升0.33%。

金沙中國（1928）升7%，收報32.1元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌0.64%，收報9.31元，是跌幅最大的藍籌同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。騰訊（0700）升3.19%，收報518元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻89點。

珠海將於8月12日恢復辦理市民赴澳門旅行簽註，濠賭股急升。新濠國際發展（0200）收報16.46元，升4.31%；美高梅中國（2282）收報10.34元，升4.87%；澳博控股（0880）創52周高，見10.58元，收報10.18元，升5.27%；永利澳門（1128）收報14.36元，升5.74%；銀河娛樂（0027）收報59.45元，升4.85%。

壹傳媒（0282）再急升，曾升最多307.84%，高見1.04元，是2014年8月01日1.05元後最高，半日收報0.94元，升268.63%。其他傳媒股亦炒上，毛記葵涌（1716）創52周高，見1.75元，收報1.63元，升117.33%；萬華媒體（0426）收報0.375元，升99.47%；世界華文媒體（0685）收報0.375元，升33.93%；東方（0018）收報0.56元，升33.33%；有線（1097）收報0.084元，升13.51%；經濟日報（0423）收報1.15元，升8.49%；星島（1105）收報1.48元，升2.78%；電視廣播（0511）收報8.84元，升0.23%。

安樂工程（1977）公布，基於美國法律顧問意見，出售美國公司2%股權。半日收報0.96元，無升跌。

中教控股（0839）折讓7.7%配股，半日收報16.24元，跌3.3%。睿見教育（6068）折讓9.8%配股，半日收報4.43元，跌5.7%。

時代鄰里（9928）績前曾創上市新高，見13.74元，收報12.88元，跌0.77%。

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