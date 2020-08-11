【12：36更新】至中午12時許，黎智英在警員陪同下，登車離開。壹傳媒（0282）再急升，曾升最多307.84%，高見1.04元，是2014年8月1日1.05元後最高，半日收報0.94元，升268.63%。

【11：30更新】警方及黎智英已下車，登上遊艇搜查。壹傳媒（0282）股價再創新高，見0.96元，升276%

【11：20更新】據蘋果日報Facebook Live 報道，警方押黎智英往西貢繼續搜查；遊艇會因只准會員進入，警方正與遊艇會交涉，黎智英仍在車上。壹傳媒曾高見0.84元，破頂創新高。【更新段完】

壹傳媒連續第二日急升，同時亦再帶動其他傳媒股向上，當中，毛記葵涌（1716）、萬華媒體（0426）、世界華文媒體（0685）、東方（0018）目前升幅均達雙位數。壹傳媒曾創52周高，見0.79元，現報0.67元，升162.75%，成交金額超過6.5億元。

毛記葵涌現報1.3元，升73.33%，曾升最多85.33%，高見1.39元，升幅及高位均低於昨日，昨日曾大升194.1%，高位見1.5元。

萬華媒體現報0.27元，升43.62%，曾升最多67.55%，創上市以來最大升幅，高位見0.315元，是2020年1月17日0.32元後最高。

世界華文媒體（0685）現報0.345元，升23.21%，曾升最多28.57%，高見0.36元，升幅及高位均低於昨日，昨日分別為升56.86%，及高見0.4元。

東方（0018）現報0.495元，升17.86%，曾升最多19.05%，高見0.5元，昨日分別為升56.8%及高見0.4元。

其他傳媒股方面，鳳凰衞視（2008）現報0.43元，無升跌；有線（1097）現報0.075元，升1.35%；電視廣播（0511）現報8.81元，跌0.11%；星島（1105）現報1.45元，升0.69%；經濟日報（0423）現報1.1元，升3.77%。

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