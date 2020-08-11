【16:41更新】壹傳媒（0282），全日成交金額高達42.65億元，一度是全港第二大成交股份，收市排第三，僅次於騰訊（0700）、美團（3690），兩者成交分別為131.6億元及53.3億元。壹傳媒收報1.1元，升331.37%。

【13:23更新】壹傳媒（0282）午後再爆升，曾升最多668.63%，是創上市以來最大升幅，高見1.96元，是2008年10月02日2元後最高。以昨日低位0.075元計，最大累計升幅達2513.3%。成交金額已逾24億，是港股第三大成交金額股份，僅次於騰訊（0700）、美團（3690）。

【09:41原文】壹傳媒（0282）股價再異動，今早高開76%後，曾升最多209.8%，高見0.79元，昨日曾大升344.44%。截至9時39分，成交宗數已超過6100宗，成交金額超2.26億元。

蘋果日報Facebook 今早表示，讀者反應熱烈，決定再加印20萬紙，即合共印刷55萬份。

【11：20更新】據蘋果日報Facebook Live 報道，警方押黎智英往西貢繼續搜查；遊艇會因只准會員進入，警方正與遊艇會交涉。壹傳媒曾高見0.84元，破頂創新高。【更新段完】

【11：30更新】警方及黎智英已下車，登上遊艇搜查。壹傳媒股價再創新高，見0.96元，升276%【更新段完】

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