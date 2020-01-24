港股今早高開284點或1.17%，報24662點，成交金額39億元；國指今早高開96點或0.97%，報10086點。恒生科技指數收報7217點，升0.57%。

金沙中國（1928）升4.33%，報31.3元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.79%，報511元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻50點；瑞聲（2018）跌0.52%，報57.5元，是跌幅最大的藍籌，拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低0.6點。

多間公司公布業績，包括閱文（0772）開市報52.6元，升0.67%、中國鐵塔（0788）開市報1.52元，升0.66%、鴻騰（6088）開市報3.59元，無升跌、佐丹奴（0709）開市報1.15元，無升跌、華虹半導體（1347）開市報34.45元，升0.43%、網易（9999）開市報142.8元，跌1.04%、時代鄰里（9928）開市報13.18元，升1.5%、萬洲國際（0288）開市報7.1元，升0.99%。

中教控股（0839）折讓7.7%配股，開市報16.3元，跌2.97%。睿見教育（6068）折讓9.8%配股，開市報4.5元，跌4.2%。

安樂工程（1977）公布，基於美國法律顧問意見，出售美國公司2%股權。開市報0.96元，無升跌。

彭博報道，花旗暫停被制裁官員賬戶，渣打（2888）列禁開戶名單。渣打開市報41元，升1.2%；東亞（0023）報17.3元，無升跌。匯控（0005）升1.66%，報33.65元；恒生（0011）升0.76%，報118.8元；中銀香港（2388）升0.7%，報21.5元。內銀股方面，工行（1398）升0.66%，報4.58元；交行（3328）升0.95%，報4.25元；中行（3988）升0.39%，報2.59元；建行（0939）升1.41%，報5.76元。

壹傳媒（0282）指三名執董被捕，料不影響經營財務。開市報0.45元，升76.4%。另外兩間傳媒股續升，毛記葵涌（1716）開市報0.8元，升6.67%；萬華媒體（0426）開市報0.21元，升11.7%。

騰訊（0700）建議鬥魚及虎牙股份合併。開市報511元，升1.7%。

丘鈦科技（1478）7月攝像頭模組銷售跌7.4%。開市報10.1元，跌0.39%。

神州租車（0699）補充盈警，料中期虧損最多43億。開市報2.29元，跌3.78%。

珠海將於8月12日恢復辦理珠海市民，包含居住證持有人赴澳門旅行簽註，包括團隊遊和個人遊。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）開市報16.8元，升6.46%；美高梅中國（2282）開市報10.28元，升4.26%；澳博控股（0880）開市報10.1元，升4.45%；永利澳門（1128）開市報14.12元，升3.98%；銀河娛樂（0027）開市報58.5元，升3.17%；金沙中國（1928）開市報31.3元，升4.33%。

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