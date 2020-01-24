即時財經新聞

港股ADR升108點 閱文、網易等業績 留意賭股

文章日期：2020年8月11日 08:55

美股普遍向上，港股ADR升108點或0.45%，報24486點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.19%，折合報502.95元；匯控（0005）升1.58%，折合報33.62元；建行（0939）跌0.04%，折合報5.68元。

美期向上，升0.02%至0.05%；日股現升0.94%，韓股現升0.68%，澳股現升0.61%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括閱文（0772）、中國鐵塔（0788）、鴻騰（6088）、佐丹奴（0709）、華虹半導體（1347）、網易（9999）、時代鄰里（9928）、萬洲國際（0288）等。

中教控股（0839）折讓7.7%配股，睿見教育（6068）折讓9.8%配股。

安樂工程（1977）公布，基於美國法律顧問意見，出售美國公司2%股權。

彭博報道，花旗暫停被制裁官員賬戶，渣打（2888）列禁開戶名單。留意銀行股。

壹傳媒（0282）指三名執董被捕，料不影響經營財務。

騰訊（0700）建議鬥魚及虎牙股份合併。

丘鈦科技（1478）7月攝像頭模組銷售跌7.4%。

神州租車（0699）補充盈警，料中期虧損最多43億。

珠海將於8月12日恢復辦理珠海市民，包含居住證持有人赴澳門旅行簽註，包括團隊遊和個人遊。留意濠賭股。

 

其他報道 

中教折讓7.7%配股 睿見折讓9.8%配股

中國反制美國 無阻美股向上 道指升357點

安樂工程：基於美國法律顧問意見 出售美國公司2%股權

彭博：花旗暫停被制裁官員賬戶 渣打列禁開戶名單