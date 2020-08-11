美國制裁對象之一的律政司長鄭若驊，她與丈夫潘樂陶共同持有的安樂工程（1977）公布，以140萬美元(約1092萬港元)出售美國電梯工程公司Transel Elevator & Electric(目標公司)2%股權，持股量將由51%降至49%，將不再為安樂工程的附屬公司。

買家 Mark Gregorio為Transel Elevator & Electric的股東，持股29.4%，為一名美國公民。

安樂工程指，基於美國法律顧問的意見，公司已重新評估美國的監管、經營及業務環境，並已與目標公司董事會決定，鑒於中美緊張局勢的最新發展，讓目標公司的當地管理層增加其在目標公司的股權符合目標公司的最佳利益。因此，經計及目標公司的業務及客戶來源，董事認為，出售事項符合公司、其股東及投資者、目標公司及其股東、及目標公司之其他持份者及業務夥伴（包括其客戶及其供應商）的整體最佳商業利益。

較早前，安樂工程發公告指，注意到鄭若驊被列入制裁名單，但她對集團股份並無擁有任何法定或實益擁有權或財務權益，因此制裁不適用於集團。又指，在集團美國法律顧問的協助下，已審閱美國財政部的公告。根據現時所有可得資料，初步認為公告對鄭若驊的制裁不適用於集團，不過集團會繼續密切關注相關情况，並評估任何有關制裁對本集團營運及業務，包括在美國營運及業務的潛在影響，並會於適當時候另行公告。