匯立銀行（WeLab Bank）開業至今不足10天，已錄得逾萬人申請開戶。該行宣布，由於反應熱烈，決定將其扣賬卡（Debit Card）8%現金回贈優惠，延長一個月至9月30日。此外，據該行資料顯示，其3個月最高定存年利率，已由原先的1.5厘下調至1.1厘，參與人數上限亦由80人增至100人。

該行於開業首日宣布，客戶使用該行與Mastercard合作推出無卡號扣賬卡，進行所有實體或網上消費交易可獲8%現金回贈優惠，而符合現金回贈的累計交易金額上限為3000元。WeLab Bank指出，扣賬卡消費方面，當中有逾六成半是高交易量客戶，且經常以該行的扣賬卡簽賬，而在過去10天香港出現新一輪疫情，亦使其網上消費交易量，較試業期間大幅增加一倍，有接近六成簽賬為網上交易。

WeLab Bank行政總裁謝學海表示，該行的產品服務受到各個年齡層歡迎，首1萬名開戶客群年齡由18至83歲，當中20至39歲的客戶超過七成，而最年長的83歲客戶，亦僅用5分鐘便可經手機成功開戶。此外，有超過六成客戶使用兩個或以上的WeLab Bank產品，亦有超過七成客戶透過手機使用轉數快處理現金轉賬。

至於GoSave定期存款計劃，是以「存款小巴」為概念，該年利率將隨着參與客戶人數而遞增。WeLab Bank表示，計劃至今已錄得逾8,200人參與，並已完成137架定存「小巴」，參與客戶當中有超過25%，擁有多於一筆GoSave定存。據該行最新資料顯示，其3個月的GoSave定期存款最高年利率，已由1.5厘下調至1.1厘，參與最高年利率的人數上限，亦由80人增至100人。

記者：溫藹紅

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