投資推廣處宣布啟動全球Fast Track計劃，旨在協助國際及本地金融科技公司，參與香港市場及機遇，以促進其業務發展及加速創新。投資推廣署稱，計劃將邀請來自9個主要金融科技領域的企業，包括貿易金融、資本市場、零售銀行、商業銀行、保險、監管科技、財富科技、支付及企業資源規劃，由今日起至本月底（8月31日）期間提交申請。

Fast Track計劃是香港金融科技周的一站式平台，為全球金融科技公司提供專業諮詢和指導，協助企業來港開展業務，並會為參加者提供金融科技商業配對服務。投資推廣署金融科技主管梁瀚璟表示，符合條件的公司可向政府申請落地支援，資助金額由11.1萬美元（約86萬港元）至260萬美元（約2,015萬港元）不等，又指截至過去兩周，該計劃已錄得超過100份申請。

投資推廣署表示，每個領域最突出的大約10間企業將會向一眾龍頭機構及企業展示其解決方案，及有機會參與切合雙方需求的一對一商業配對，以進一步討論合作意向，而當中約10多間突圍企業將獲邀在11月2至6日舉行的第五屆香港金融科技周，參加線上FintechHK環球決賽爭奪額外獎項。此外，計劃亦設有中國大陸區加速計劃，以助内地金融科技企業通過香港市場開拓海外商機。

投資推廣署助理署長吳國才表示，香港是亞洲領先的全球國際金融中心，目前香港有逾600間金融科技公司，約53%的公司視香港為拓展全球市場的基地，期望計劃可以為金融科技行業引入創新業務形式，並吸引更多相關企業進駐。

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