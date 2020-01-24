美國制裁香港官員，雖然內地7月PPI稍好過預期，不過，在中美角力之下，大市觀望，恒指呈待變的十字星。壹傳媒（0282）成為全日焦點，股價坐過山車。科技股下挫，賭股逆市升。

恒指今早低開154點，最多曾跌258點，高位升4點，收市跌154點或0.63%，報24377點，成交金額1352億元，較上日減少23.93%；國指跌72點或0.72%，報9990點。恒生科技指數收報7176點，跌2.85%。

北水南向合計淨流入27億元，終止流出。南水北向合計淨流入700萬元人民幣，終止連續3日流出。

憂慮蘋果最終要從App Store上移除微信，影響蘋果硬件產品在中國市場的出貨量將出現明顯衰退，瑞聲（2018）跌5.63%，收報57.8元，是跌幅最大的藍籌。其他手機設備股均跌，跌幅較大的有比亞迪電子（0285）收報31元，跌7.46%；高偉電子（1415）收報3.16元，跌6.51%。

科技領域成中美角力戰場，除上述硬件股下跌，其他科網軟件股亦跌，騰訊（0700）跌4.83%，收報502元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低142點。阿里巴巴（9988）收報242.4元，跌2.73%；金蝶（0268）收報21.3元，跌5.33%。

憧憬旅行限制或放鬆，銀娛（0027）升5.59%，收報56.7元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點。其他濠賭股亦向上，新濠國際發展（0200）收報15.78元，升3.14%；美高梅中國（2282）收報9.86元，升2.71%；澳博控股（0880）收報9.67元，升4.88%；永利澳門（1128）收報13.58元，升3.19%；金沙中國（1928）收報30元，升1.69%。

金管局雖然指外國單方面制裁在港「不具法律效力」，不過，外電指香港有銀行暫停被制裁官員有關賬戶。恒生（0011）無升跌，收報117.9元；匯控（0005）升0.91%，收報33.1元；中銀香港（2388）無升跌，收報21.35元。內銀股方面，工行（1398）跌0.22%，收報4.55元；建行（0939）跌0.18%，收報5.68元；交行（3328）跌0.24%，收報4.21元；中行（3988）無升跌，收報2.58元。

今早警方以涉國安法拘捕黎智英，壹傳媒（0282）股價坐過山車，今早曾跌16.67%，低見0.075元，創上市新低，但後來在KOL入市後，股價大幅反彈，曾升最多344.44%，創上市以來最大升幅高見0.4元，是2019年6月18日0.42元後最高，收報0.255元，升183.33%。

其他傳媒股亦被炒上。毛記葵涌（1716）創52周高，見1.5元，收報0.75元，升47.06%；萬華媒體（0426）收報0.188元，升16.05%；有線（1097）收報0.074元，升19.35%；星島（1105）收報1.44元，升1.41%；經濟日報（0423）收報1.06元，升3.92%；世界華文媒體（0685）收報0.28元，升9.8%；東方（0018）收報0.42元，升2.44%。僅兩隻下跌，鳳凰衞視（2008）收報0.43元，跌1.15%；電視廣播（0511）收報8.82元，跌3.4%。

律政司長鄭若驊日前被美國列入制裁名單，安樂工程（1977）稱，鄭若驊沒有任何股份權益，美國制裁不適用於集團。安樂工程曾跌8.16%，低見0.9元，收報0.96元，跌2.04%。

長城汽車（2333）上月銷量升三成。長城汽車創52周高，見8.6元，收報8.24元，升4.97%。

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