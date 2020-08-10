希慎（0014）今年上半年基本溢利下跌3.4%至13.46億元，主席利蘊蓮指出，集團與租戶關係十分密切，一直有提供減租及市場推廣措施，相信下半年零售市道仍會持續有壓力，最重要是能否控制疫情，例如5、6月疫情放緩時，看到強勁反彈，有信心只要情況舒緩就可「向前行」。

集團財務總監賀樹人補充，自從去年下半年社會事件零售業特別受影響，希慎已開始提供租金協助，整體而言，今年上半年提供的租金減幅與去年下半年相若。

截至今年6月底止，集團寫字樓及商舖業務組合的出租率分別為96%及94%，首席營運總監呂幹威指出，旅客未能來港只是短期問題，但這段時間會努力提升本地消費，至於商戶組合不是單受旅客所影響，更多是根據整體情況調整組合，令旅客及本地客都認為希慎的商戶組合具吸引力。

他又稱，每個租戶對市場看法不一樣，有些租戶會選擇收縮業務或離開，亦有新租戶作嘗試，目前看到有不少新租戶願意嘗試，亦會因應情況作調整條件，令租戶做到好生意。

希慎上半年派息27港仙，利蘊蓮表示，不會預測下一期派息，「睇下香港情況」。她又指，集團一直有留意香港、中國以及外國的資產，只要有良好的機會「都會去睇」。

其他報道

希慎上半年蝕26億 派中期息0.27元

滬指漲0.75% 創板指三連跌

梁振英指壹傳媒大樓非法外之地及外國租界 壹傳媒現仍漲2.6倍

傳媒股全線爆升 毛記葵涌升最多1.9倍

壹傳媒午後反彈 曾升344% 創上市以來最大升幅 KOL撈底

宏利新業務價值上半年按年升4% 惟次季跌13%

【有片：選股王】疫情兼外交緊張夾擊 呢隻小家電股高追要小心

中升中期純利增長8% 不派息

傳華住酒店最快9月來港第二上市 籌最多78億元