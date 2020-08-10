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傳媒股全線爆升 毛記葵涌升最多1.9倍 

文章日期：2020年8月10日 14:18

壹傳媒（0282）午後爆升，推動傳媒股全線爆升。毛記葵涌（1716）升幅僅次於壹傳媒，曾升最多194.12%，是2018年3月28日後最大升幅，當日升幅為880%，高位見1.5元，是2018年11月29日1.55元後最高。

有線（1097）現報0.079元，升27.42%；萬華媒體（0426）現報0.2元，升23.46%；世界華文媒體（0685）現報0.32元，升25.49%；東方（0018）現報0.48元，升17.07%；星島（1105）現報1.49元，升4.93%；經濟日報（0423）現報1.06元，升3.92%。

僅兩隻向下，分別是鳳凰衞視（2008）現報0.42元，跌3.45%；電視廣播（0511）現報8.86元，跌2.96%。

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