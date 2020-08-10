宏利（0945）公布香港業務業績，上半年新造業務價值（NBV）為17億元，按年上升4%；增幅由於首季自願醫保計劃及合資格延期年金產品銷售強勁帶動，不過今年第二季的新造業務價值下跌13%至8億元，主要由於銷情下跌及利率回落所致。

宏利年度化保費等值銷售額（APE）上半年為30億元，按年上升5%，增加動力來自可扣稅產品，當中接近25%的銷售額來自自願醫保計劃及合資格延期年金產品。不過單計第二季，APE按年下跌8%至14億港元，季内因應新冠肺炎實施的出入境限制措施，導致内地訪港客戶的銷售額下跌，但來自本地客戶的需求錄得增長，則抵銷了上述部分跌幅。撇除内地訪港客戶方面的銷售，第二季APE應可錄得14%的增幅。

宏利第二季保費銷售下跌，宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞指出，除了內地訪客旅遊限制影響整個業界，經濟受疫情打擊亦影響客戶購買保單的氣氛。香港新冠肺炎病例在7月起急增，戴明鈞表示疫情至今仍持續，下半年情況難以預料，相信仍受制於外部環境。他指，6月份APE錄得19%按年升幅，反映香港人對醫療和退休保障的需求仍相當強。下半年該行着重健康危疾保險，並計劃推出強積金退休後產品。宏利6月推出虛擬會面銷售，他指經虛擬平台持續有銷售，應用情況理想。

內地訪客放寬無期，他指該行着重本地居民業務，但內地訪客業務的有不錯的比例，故內地訪客對他們仍然相當重要，相信疫情過後他們仍會回到香港購買保險。至於美國周五公布制裁11名中港官員，會否影響相關人士購買美元保單，戴明鈞表示不便評論。

記者：歐陽偉昉

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