壹傳媒午後反彈 曾升344% 創上市以來最大升幅 KOL撈底
文章日期：2020年8月10日 13:31
【14:07更新段落】壹傳媒（0282）升幅擴大，截至14時02分，曾升最多344.44%，是創上市以來最大升幅，高見0.4元，是2019年6月18日0.42元後最高。中午兩名KOL表示已撈底，財經專欄作家渾水於Facebook發文，表示以0.078元買入122萬股壹傳媒，共9.5萬元；而「無神論者的巴別塔」亦發文，指以0.077元買入30萬股壹傳媒，共2.31萬元。【更新段落完結】
壹傳媒（0282）今早因創辦人、高層被捕，加上警方到總部搜證，股價曾跌最多16.67%低見0.075元，創上市新低，不過，午後股價突然大幅反彈，曾升最多94.44%，是2009年2月12日後最大升幅，當日升幅為101.15%。
壹傳媒股價曾高見0.175元，是2020年5月11日0.184元後最高，現報0.146元，升62.2%。
最新警方將黎智英帶離總部大樓，現場消息指，傳帶往傳九龍城或旺角警署。
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