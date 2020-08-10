恒指低開後曾經跌258點，低見24272點反彈，跌幅收窄至23點，半日收報24443點，跌87點或0.36%；不過，恒生科技指數大跌近3%。大市半日成交787億元。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）跌3%。中芯（0981）、瑞聲（2018）跌6%，比亞迪電子（0285）跌一成。醫藥、新能源、食品股受壓，中生製藥（1177）、藥明（2269）跌逾4%，比亞迪股份（1211）跌4%，周黑鴨（1458）跌7%。金屬股沽壓較大。重磅股匯控（0005）、中移動（0941）逆市上升，澳門與內地有望逐漸恢復通關，濠賭股做好，銀娛（0027）升近半成，支撐大市表現。中資券商內險、汽車、教育股偏好。

小家電商JS環球生活（1691）發盈喜，預計上半年純利不少於1億美元，相比去年同期約2190萬美元，按年增長3.5倍或以上，刺激股價上午急升逾三成。上半年純利激增，受到整體收入增長強勁帶動，尤其北美及歐洲市場增幅顯著。此外，部分商品因暫時性關稅豁免令稅務返還。疫情帶動小家電銷售，但經濟復蘇無期，加上中美等關係緊張，貿易保護或再加劇，上半年強勁的業績或利好因素能否延續至下半年有疑問。股價急升後估值不低，現水平高追要小心，宜待回吐10元附近考慮，並設低收9.5元止蝕。

劉思明

投資版副主編