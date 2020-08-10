內地汽車電子解決方案提供商英恒科技（1760）公布，近日獲得北汽集團旗下電動車企業北汽新能源的代客泊車（Automated Valet Parking，AVP）量產項目。公司將為北汽新能源提供包括控制器和鏡頭在內的自動駕駛系統解決方案，並將聯合開發新一代AVP系統，預計項目將於2022年正式投入量產。

英恒半日報2.3元，跌2.13%。AVP系統是指司機將車輛行駛至指定落客區域，下車後便可直接通過智能手機啟動代客泊車程序，車輛利用自身傳感器及高精地圖，在無需人手操控下自動泊車，取車時亦可透過智能手機讓車輛自動駛至上客區域。

英恒指，作為完整的自動無人駕駛汽車系統一部份，AVP系統以低速無人駕駛方式，將用戶車輛停放在商場和辦公樓的停車場內，該系統將可節省用戶停車及取車所需時間。

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