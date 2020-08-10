恒指半日跌87點 科技指數跌2.8% 濠賭股逆市升 壹傳媒跌11%
文章日期：2020年8月10日 12:21
美國宣布制裁特首等11名中港高官，內地公布7月CPI高過預期、PPI好過預期，恒指今早低開154點，最多曾挫258點，半日收市跌幅收窄。今早警方以涉國安法拘捕黎智英，壹傳媒（0282）創上市新低。
港股半日跌87點或0.36%，報24443點，成交金額787億元；國指跌38點或0.38%，報10024點。恒生科技指數收報7178點，跌2.82%。
北水南向合計淨流入15.94億元，南水北向合計淨流出6.93億元人民幣，暫為連續第4日流出。
周四公布業績前，市場憧憬旅行限制或放鬆，銀娛（0027）升4.75%，收報56.25元，是升幅最大的藍籌。其他濠賭股亦向上，新濠國際發展（0200）收報15.86元，升3.66%；美高梅中國（2282）收報9.86元，升2.71%；澳博控股（0880）收報9.72元，升5.42%；永利澳門（1128）收報13.82元，升5.02%；金沙中國（1928）收報30.1元，升2.03%。
有「最強蘋果分析師」之稱的分析師郭明錤表示，若蘋果最終要從App Store上移除微信，蘋果硬件產品在中國市場的出貨量將出現明顯衰退。瑞聲（2018）跌5.71%，收報57.75元，是跌幅最大的藍籌。其他蘋果相關股亦下跌，高偉電子（1415）收報3.09元，跌8.58%；鴻騰（6088）收報3.56元，跌3.52%；比亞迪電子（0285）收報30.25元，跌9.7%；舜宇（2382）收報140元，跌3.31%。
科技股向下，騰訊（0700）跌3.32%，收報510元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低97點。
金管局指外國單方面制裁在港「不具法律效力」。匯控（0005）升1.22%，收報33.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻24點。其他港銀方面，恒生（0011）升0.42%，收報118.4元；中銀香港（2388）升0.23%，收報21.4元。
恒生科技指數成份股向下，阿里巴巴（9988）收報242.6元，跌2.65%；美團（3690）收報225.6元，升1.44%；小米（1810）收報15.22元，跌1.42%；中芯（0981）收報28.2元，跌5.69%；阿里健康（0241）收報20.25元，跌2.88%；新東方在綫（1797）收報37.1元，跌6.9%；心動公司（2400）收報42.75元，跌6.66%；京東（9618）收報240.8元，跌2.27%；金蝶（0268）收報21.25元，跌5.56%；平安好醫生（1833）收報124.4元，跌3.79%；網易（9999）收報142.6元，跌3.32%；中興（0763）收報22.15元，跌2.42%
今早警方以涉國安法拘捕黎智英，壹傳媒（0282）創上市新低見0.075元，收報0.08元，跌11.11%；有線（1097）收報0.06元，跌3.23%；電視廣播（0511）收報8.86元，跌2.96%；世界華文媒體（0685）收報0.28元，升9.8%；東方（0018）收報0.415元，升1.22%；星島（1105）收報1.42元，無升跌；經濟日報（0423）收報1.02元，無升跌。
律政司長鄭若驊日前被美國列入制裁名單，安樂工程（1977）稱，鄭若驊沒有任何股份權益，美國制裁不適用於集團。安樂工程曾跌8.16%，低見0.9元，半日收報0.95元，跌3%。
長城汽車（2333）上月銷量升三成。長城汽車創52周高，見8.6元，收報8.22元，升4.71%。
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