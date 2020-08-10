《英文虎報》引述消息指，入境處已成立新的國家安全部門，以處理敏感的簽證申請，例如來自外國媒體和台灣組織的申請。外國記者的簽證申請必須經由這個在6月底成立的新部門。報道又指，如果一位編輯沒有在第一次簽證申請中提到其工作職責中含有報道，未來如果發現該編輯在報道一場抗議活動，他或她的簽證續期申請可能會被推遲或拒絕。

報道指，入境處過往並無公開相關部門，但有報道指曾推遲包括紐約時報、華爾街日報記者簽證。

報道指，入境處將會查閱MPF資料，以判斷是否在港的長期員工。

傳媒股個別發展，壹傳媒（0282）創上市新低，見0.075元，現報0.075元，跌16.67%；有線（1097）現報0.06元，跌3.2；電視廣播（0511）現報8.83元，跌3.28%；星島（1105）現報1.46元，升2.8%；經濟日報（0423）現報1.02元，無升跌；世界華文媒體（0685）現報0.255元，無升跌；東方（0018）現報0.41元，無升跌。

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