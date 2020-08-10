今早警方以涉及國安法將壹傳媒（0282）創辦人黎智英拘捕，大批警員亦到壹傳媒總部大樓，進行搜查。今早多名壹傳媒高層亦被拘捕。蘋果日報今早Facebook Live 表示，警方未有出示搜查令；律師亦未能進入。

蘋果日報Facebook Live 表示，警方今次出動接近200人；是否根據國安法搜查，目的、可行范圍均未明。有部份人員的胸口有職員識別編號，未知是否國安處人員。

【更新段落】於11時15分左右，警方國家安全處高級警司李桂華指出，今早警員已向負責人展示手令，由於搜查地點為傳媒機構，擔心牽涉新聞材料，李桂華稱已作初步審查，指出部分區域如編採部不能搜，再分配警員入內。李桂華說，手令已放進大樓供相關者檢查之用。

被拘捕包括行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光。當中，周達權亦涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

壹傳媒（0282）創上市新低，見0.075元，現報0.075元，跌16.67%。

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