國統局公佈，中國7月份居民消費價格（CPI）按年上升2.7％，高過市場預期的升2.6％，6月為2.5％。7月份工業生產者出廠價格（PPI）按年下降2.4 ％，預期為下降2.5％，6月為下降3％。洪災影響，豬價升10.3％。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，CPI按月由6月的下降0.1％轉為上漲0.6％，其中，食品價格上漲2.8％，漲幅比上月擴大2.6個百分點，影響CPI增長約0.62％。食品中，通過餐飲服務等逐步恢復，豬肉消費需求持續增加，而多地洪災害對生豬調運產生了一定的影響，供給仍然偏緊，豬肉價格上漲了10.3％，漲幅比上月擴大了6.7個百分點；受不利天氣影響，鮮菜價格上漲6.3％，漲幅擴大3.5個細分；非食品價格由上月下降0.1％轉為持平。

7月，工業生產持續回升，市場需求逐步回暖，國際大宗商品價格繼續上行。從按月看，PPI上升0.4％，上升幅與上。PPI方面，董莉娟指，PPI按月漲幅平穩，按年降幅收窄。從每月看，PPI下降2.4％，降幅比上月收窄0.6個位數。

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