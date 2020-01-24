美國總統特朗普上周簽署行政禁令，禁止美國企業或個人與微信（WeChat）及短影音社交應用TikTok母公司字節跳動進行任何交易。有「最強蘋果分析師」之稱、天風國際分析師郭明錤表示，若蘋果最終要從App Store上移除微信，蘋果硬件產品在中國市場的出貨量將出現明顯衰退。

他估計，在最悲觀的情況下，iPhone年出貨量將下跌25%至30%，其他蘋果硬體裝置，包括 AirPods、iPad、Apple Watch 與 Mac 年出貨量將下跌15%至25%。

他又指，若蘋果僅移除美國App Store 上的微信，則主要對在美國的微信使用者有負面影響。若出現此情況，他估計，iPhone出貨量將下滑3%至6%，其他蘋果硬體裝置年出貨量跌幅少於3%。

郭明錤建議，投資者減持某些蘋果供應鏈股票，以降低投資組合風險。

手機設備股向下，瑞聲 （2018） 現跌5.8%，報57.7元；舜宇 （2382） 跌4%，報139元。

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