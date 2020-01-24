港股今早低開154點或0.64%，報24376點，成交金額27億元；國指今早低開58點或0.58%，報10005點。

創科實業（0669）升1.84%，報85.6元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌3.35%，報59.2元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）升1.02%，報54.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；騰訊（0700）跌3.32%，報510元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低97點。

多間公司公布業績，包括希慎（0014）開市報22.55元，升0.22%、利福中國（2136）開市報1.46元，無升跌、中升控股（0881）開市報48.5元，跌0.51%。騰訊將於周三公布業績，開市跌3.3%、銀娛（0027）周四公布，開市報54元，升0.55%。

警方首次以違反國安法拘捕黎智英，涉勾結外國勢力，壹傳媒（0282）開市報0.09元，無升跌。星島（1105）開市報1.41元，跌0.7%。

律政司長鄭若驊日前被美國列入制裁名單，安樂工程（1977）稱，鄭若驊沒有任何股份權益，美國制裁不適用於集團。開市報0.93元，跌5.1%。

長城汽車（2333）上月銷量升三成。開市報7.84元，跌0.12%。

麗珠醫藥（1513）擬分拆麗珠試劑A股上市。開市報41.85元，升3.7%。

金管局指外國單方面制裁在港「不具法律效力」。恒生（0011）升0.25%，報118.2元；匯控（0005）升0.3%，報32.9元；中銀香港（2388）跌1.17%，報21.1元；工行（1398）跌0.44%，報4.54元；交行（3328）升0.47%，報4.24元；中行（3988）跌0.39%，報2.57元；建行（0939）升0.18%，報5.7元。

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