美國圍堵中國行動進一步升級，繼勒令字節跳動出售TikTok予美國公司後，特朗普上周五又簽發行政指令，禁止美國企業與微信進行交易，但暫時內容欠奉。面對市場不明朗因素，股市又處高位，投資者多會轉趨審慎，未來一兩周市况會易跌難升。騰訊控股（0700）初步支持位在480元至500元水平，而高啤打值的SaaS概念股若進一步大跌，會是博反彈的對象。

美國圍堵中國，究竟是全國既定政策，抑或只是特朗普的選舉工程，暫時也很難判斷，但市場傾向兩者皆是。美國對中國來勢洶洶，先是重整美國陣營，五眼聯盟全數歸隊，日本也似將成為第六眼，法國反口禁止華為，最向錢看的德國也暫停與香港的引渡協議，分裂的民主自由陣營重新聯合起來；關閉中國駐休斯頓總領事館後，又強行封殺TikTok和微信，周五晚則出手制裁《港區國安法》相關官員。感覺上，美國好像有全盤計劃，正一步步、全方位孤立中國。

微信海外收入佔比低 影響輕微

但從實際層面來看，美國至今的行動，對於中國經濟影響仍有限。關領事館只是外交上的不友善行為；強制TikTok出售僅涉及個別公司，而中國本就禁止美國所有社交媒體，美國封殺也是對等的回應。至於微信和Wechat，由於是騰訊各項業務，包括手遊、短視頻、廣告、小程序等的核心平台，對騰訊的衝擊可大可小。但問題是，禁止交易的詳細內容尚未公布，就連騰訊也無法評估實際影響。

從好的方向看，大摩認為，微信海外收入僅佔低單位數字，影響輕微。但美國制裁行動如機關槍式掃射出來，若之後針對雲計算、支付業務，甚至遊戲業務，屆時影響就相當巨大。要知道，騰訊遊戲業務海外收入佔比不小，有時甚至達高雙位數字。若騰訊今年預測市盈率僅25倍至30倍，當然可以一博，但現水平已達40倍，這一刻博制裁行動到此為止，並不划算。

無論是美國科技股還是中國科技股，大家都要分清短線和中長線投資時空。中長期盈利增長清晰可見，空間亦大，依然是逢低吸納的對象。但近月升幅不少，估值又貼近高位，在不明朗因素下，暫時沽壓較大。要留意，由於利淡因素對盈利衝擊未明，每次急跌後多出現急彈，短炒追漲殺跌很易損手，要麼看好就逢低吸，要麼就逢彈做淡。首個支持位在480元至500元。

微盟有贊博反彈佳選

依靠微信「搵食」的兩隻SaaS股，微盟（2013）和有贊（8083）上周五重創齊瀉近6%。筆者不清楚兩者會否受微信被制裁影響，但微盟和有贊主要在內地發展跨平台市場推廣、精準營銷業務，以內地市場仍然處於起步階段，發展空間巨大，估計兩者都將資源投放在熟悉的本土市場，海外業務佔比很低，上周五的大跌有點無辜。要留意，微盟和有贊的波動很大，升跌動輒達20%至30%。受微信被制裁影響，兩股短時間內仍會受壓，若進一步下跌，則會是博反彈的工具。

[張兆聰 還看今朝]