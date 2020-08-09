律政司長鄭若驊（圖左）被美國制裁，其夫潘樂陶（圖右）旗下安樂工程發公告指，制裁不適用於該集團。

律政司長鄭若驊日前被美國列入制裁名單，市場關注，她被制裁一事會否禍及其夫潘樂陶旗下的安樂工程（1977），因為根據公司年報，鄭若驊與潘樂陶兩夫婦，是共同持有安樂工程63%股權。然而，安樂工程今晚竟發公告，指鄭若驊在上述股份沒有任何權利，所以制裁不適用於集團。

安樂工程今晚公布，董事會注意到美國財政部於8月7日公布制裁11名中港官員，包括董事會主席兼執行董事潘樂陶配偶鄭若驊。集團澄清指，鄭若驊沒有持任何法定或實益擁有權或財務權益，制裁不適用於集團，強調集團整體營運及業務維持正常。

集團指出，根據證券及期貨條例第316（1）(a)條，鄭若驊被當作是潘樂陶所擁有權益的8.8865億股股份中擁有權益，鄭若驊僅就根據證券及期貨條例的權益披露規定，呈交權益披露表格，因此她就住上述股份沒有任何權利，並不獲派股息，且沒有投票或買賣權利。

集團指其整體營運及業務維持正常。在集團美國法律顧問的協助下，已審閱相關公告，根據現時所有可得資料，初步認為公告對鄭若驊的制裁不適用於集團。不過集團及其美國法律顧問將繼續密切關注相關情況，並評估任何有關制裁對本集團營運及業務（包括於美國的營運及業務）的潛在影響，將於適時另行公告。

安樂工程周五收市報0.98元，跌1.01%。