中國人民銀行行長易綱接受《新華社》訪問時指出，不管國際形勢如何變化，中國會堅定不移推進金融業改革和對外開放，包括繼續執行中美第一階段經貿協議，落實近年來宣布的金融改革和開放措施，例如取消證券、基金管理、期貨等領域外資的股比限制；取消合格境外投資者和人民幣合格境外投資者的投資額度限制；批准運通、萬事達卡、惠譽等機構進入中國市場等。

易綱又指，將會繼續推動全面落實準入前國民待遇加負面清單管理制度，統一債券市場對外開放的外匯管理政策。目前人民幣國際化的表現良好，上半年人民幣跨境收付金額為12.7萬億元人民幣，按年增加36.7%，連續八年成為中國第二大跨境收支貨幣，將繼續推進人民幣國際化和資本項目的開放。

他表示，由於中國有效控制新冠肺炎疫情，經濟在全球當中率先復蘇，第二季中國GDP有所反彈，按年上升3.2%，是全球唯一正增長的主要經濟體，下半年中國經濟增長將延續復蘇，全年有望實現正增長。展望下半年，人行將會全面落實「六保」任務，保持金融總量適度、合理增長，著力穩企業保就業，防範和化解重大金融風險，加快深化金融改革開放，促進經濟金融健康發展。