領展（0823）今日宣布，將商戶同舟計劃預算金額由3億元擴大一倍至6億元，新措施包括8至9月所有租戶可獲豁免管理費及冷氣費，總額逾1.5億元，以及8至9月集團旗下共128個非政府機構或特惠租戶將獲全數租金寬免。

另外，4至9月期間以月租形式租用領展旗下停車場的褓姆車或校巴營運的一半租金減免，將延續至2021年3月，因應個別情況，受影響租戶將繼續獲得租金減免，當中受疫情影響最大的行業將獲優先處理。領展為商戶提供針對性的紓困措施，包括減免租金、提供免租期、准許分期繳納租金、豁免罰息及服務費，以及提供額外泊車優惠，亦會與商戶商討租約重組。

領展指出，正籌備各種巿場推廣計劃，包括支援飲食業租戶，推出線上下單及外賣自取服務。公共衛生方面，已投放更多資源，疫情期間除了恆常的衛生工作，亦致力加強清潔及消毒旗下物業，例如在病毒傳播風險較高的物業作噴霧消毒、在公眾較多接觸的位置添加抗病毒塗層，以及為工作人員、商戶及訪客測量體溫等。領展又指，正檢視內部程序，希望在可行範圍內縮短向服務供應商付款所需的時間，紓緩其資金周轉壓力，內部亦會嚴控開支。

領展行政總裁王國龍指出，新冠肺炎帶來的挑戰，正正反映沒有人、沒有企業可獨善其身，社會是「你中有我、我中有你」，對企業而言更突顯「業務互融互促」的重要性，同心互惠方能共贏。