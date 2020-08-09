財政司司長陳茂波今日發表網誌指，美國日前針對中港11名官員實施「所謂制裁」，甚至披露相關官員的住址及證件號碼。作為一個經常自稱尊重人權和民主自由的國家，竟採取這種「起底式」、嚴重侵犯個人私隱，並以恫嚇來作手段等行徑，暴露其自以為是、逆我者亡的霸凌思維。

他指出，美國最近以國家安全為由，欠缺具體詳情或證據，透過總統行政命令針對中資背景的TikTok，先擬全面禁制，繼而強迫賣盤，大部分交易金額更要撥歸美國庫房。事實上，TikTok當地業務的伺服器設於美國，亦沒證據顯示它曾將美國用戶個人資料傳送到境外。事情反映一間企業即使在美國完全合規經營，但因為其威脅到對方在某些範疇的主導地位，最終在美國成為被打壓、甚至被搶掠的對象。

他續指，美國近日啟動「清潔網絡行動」，試圖強行將中資企業從網絡中排除，行為粗暴而深刻地破壞美國曾經自我標榜的自由市場、規則為本、公平競爭等的運作基礎，最終將損害全球市場及企業對美國體制的信心。

陳茂波認為，面對複雜的外部環境、百年未有的大變局，中國未來經濟發展的方向是要加快建構完整的內需體系，並透過創新形成更多新的增長點。對香港而言，是更大中產群的消費潛力，以及對高質量服務和供應鏈管理的更大需求。金融方面，意味著有更多的科技型及輕資產公司的集資需要，以及對專業服務的需求，相信香港的制度和其他優勢必定會繼續維持，在幫助國家發展的過程中得到長足的發展。