巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）首季損手，今晚公布次季業績，季內淨利顯著回升，錄得262.95億美元（約為2051.01億港元），按年增86%。次季投資盈利錄得310.17億美元，按年激增3倍。季內巴郡錄得無形資產減值準備108.63億美元，公告指，其中98億美元歸因於2016年收購的飛機零件及精密鑄件公司Precision Castparts Corp。

次季營業利潤錄得55億美元，按年跌一成。各分部中，保險核保業務錄得8.06億美元，按年升1.28倍；保險投資收入錄得13.68億美元，與去年持平；鐵路、公共服務及能源利潤錄得17.64億美元，按年跌9.3%；其他錄得14.49億美元，按年跌逾四成。

巴郡同時披露，由今年5月至6月，回購了總計51億美元（約為397.8億港元）的股票，為史上最多。次季回購中，有46億美元屬B類股份，4.866億美元為A類股份。巴郡曾在2019年第四季度，回購22億美元的股票。

截至第二季度末，巴郡持有1466億美元（約為1.14萬億港元）現金，較上一季度末的1373億美元再度增加。巴郡於報告中指，現時繼續持有大量的現金及短期美國國債，雖然息率正處於歷史地位，但相信比起息率，擁有大量流動性、維持投資的安全性更為重要。