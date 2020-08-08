美國7月新增非農就業職位顯著放緩，收市後則傳出最新一輪紓困措施談判失敗，美股三大指數最終在本周五（8月7日）變幅不大。道指收報27433點，升0.17%或46點，標普500指數收報3351點，升0.06%或2點。納指則一度出現小幅震蕩，最多曾挫逾200點，美國總統特朗普對TikTok、WeChat出招，預期打響中美科技戰，拖累納指跌0.87%或97點，收報11010點。

美國國內疫情續失控，部分州重新開放計劃遭押後。美國7月非農就業職位新增176.3萬個，較6月的約480萬大幅放緩，仍勝分析師預期的148萬。失業率則由6月的11.1%下降至10.2%。

美股周五收市後，白宮談判代表公布，與民主黨就新一輪紓困措施的談判失敗。民主、共和兩黨在開支用途及規模上有巨大分歧。民主黨要求提供合計3.4萬億美元的紓困措施，向市民派發現金，及向個別州提供援助、房屋及飲食補貼；共和黨則提出涉及1.1萬億美元的措施，以派錢為主，但拒絕向個別州提供補貼金。

特朗普則在周五夜晚召開記者會，指若不能通過紓困法案，將會簽署行政法案，以自己名義提供措施，其中將包括延期徵稅、延期禁止驅逐租客、為失業人士提供津貼等。但有媒體指出，總統並不具備控制國家開支的權利，特朗普則稱，或許自己會因此而被起訴。

科技股方面，特朗普昨日稍早簽署行政命令，禁止TikTok母企字節跳動、WeChat母企騰訊與美企進行交易，命令45日後生效。特朗普指控，兩移動程式（App）均威脅美國國安、外交及經濟政策。

中概股聞聲全線大跌，內地科技股幾乎無一倖免。騰訊控股（0700）ADR折合港元收報520.99元，較港收市價跌1.23%。阿里巴巴（9988）ADR折合港元收報244.24元，較周五港股收市價跌1.99%。其他ADR方面，折合為港元後，對比本地周五收市價，京東（9618）跌2.4%，報240.5元；網易跌1.95%，報144.62元。

百度跌0.46%，報125美元。微博跌3.16%，報34.37美元。7月底赴美掛牌的理想汽車跌8.7%，報16.89美元。於中國有業務的美國科技巨頭亦多數錄得跌勢，正與TikTok談判收購海外業務的微軟跌1.79%，報212.48美元。亞馬遜跌1.78%，報3167.46美元。蘋果（Apple）跌2.27%，報444.45美元。Zoom跌3.55%，報258.73美元。惟facebook跑出，因其近期擬推出短視頻平台Reels搶客，盤中一度見歷史新高，收市升1.19%，報268.44美元。