美國總統特朗普下令禁止美企與騰訊（0700）旗下微信（wechat）做生意，外電彭博報道指，此舉或間接損害蘋果iPhone在內地的銷售。

報道指，由於特朗普的行政命令將禁止所有涉及微信的交易，這將促使蘋果App Store要把微信下架。然而微信對內地民眾的日常生活至關重要，是十幾億人購物、付款、收發電郵、上網及各式商業和個人通訊的首選應用程序。而且不單許多中國人已不用電話或電郵，只用微信聯繫，外國遊客在中國亦必須下載微信及增值微信支付，否則可能連小額購物都無法完成付款。

因此，如果iPhone無法使用微信，在中國和亞洲其他地區的消費者就可能不願意購買iPhone。報道引用一個股票投資者網上論壇發起有關蘋果App Store若下架微信，會放棄iPhones還是放棄微信的用戶調查，結果顯示受訪者中選擇放棄iPhone的人數是放棄微信的20倍。

彭博行業研究分析師Anand Srinivasan稱，中國市場約佔iPhone銷量20%，因此蘋果App Store若下架微信「將是嚴重障礙」。他又認為，中國為報復美國，或進一步打擊蘋果公司，例如iPhone大部分組裝工序是在中國進行，如果中國瞄準相關出口，將影響蘋果的全球業務，另中國亦有機會限制稀土金屬等iPhone關鍵原材料的供應。

蘋果為應對這情況，或可能需要開放其ios作業系統，使用戶毋需通過蘋果App Store即可下載應用程序，但這對一直謹慎保護其系統，並從上架的應用程式收取30%上架費的公司來說，將是一個重大變化。

另一方面，如果禁令實施，加上蘋果沒有解決辦法，買得起iPhone的中國消費者就很可能轉投本土製造商華為的懷抱，這或最終使華為受惠。