彭博社引述3名消息人士表示，美國政府準備最快在美國時間周五，即稍後時間，因應損害香港政治自由，向中港官員實施制裁，包括行政長官林鄭月娥。

兩名消息人士指，中國官員亦在制裁之列。白宮、國務院和財政部官員拒絕回應彭博查詢。消息傳出後，恒指夜期跌幅略為擴大，於晚上9時40分約低水300點。

美國財政部於香港時間約10時半宣布，根據總統特朗普簽署的行政命令，制裁11名中港官員，包括行政長官林鄭月娥、前任和現任警務處處長盧偉聰和鄧炳強、保安局局長李家超、律政司司長鄭若驊、政制及內地事務局局長曾國衛、特首辦主任陳國基、以及港澳辦主任夏寶龍，港澳辦副主任張曉明，中聯辦主任駱惠寧和駐港國安公署署長鄭雁雄。

根據美國財政部公告，所有被制裁人士的財產和相關收益，或直接、間接、股權過半的公司組織的資產，是位處於美國或由美國擁有人控制，必需向財政部外國資產控制辦公室（OFAC）報告，除非獲得OFAC許可，否則禁止與美國人士或經過美國，與被制裁人士交易。制裁亦禁止為被制裁人士的利益，提供資金、服務和商品，亦禁止從以上人士接收任何資金、服務和商品。

是次制裁是因應美國總統特朗普在上月簽署的行政命令，旨在懲罰中港官員在香港打壓異見者。自中國在上月起在港實行《港區國安法》以來，特朗普已威脅對中港官員採取行動。上周香港警察因4名人士在社交媒體發出的帖文，以《國安法》進行拘捕，另外亦禁止12名民主派人士參選立法會。

特朗普在美國11月大選前進一步對抗中國，彭博分析，對特朗普來說，對華強硬已上升為大選的一個重要議題，目前特朗普民調落後民主黨對手拜登。特朗普亦在今日簽署行政命令，禁止美國公司與TikTok和微信來往。

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